أسعار النفط تسجل أول مكاسب أسبوعية منذ منتصف أبريل

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وبذلك حققت أول مكاسب أسبوعية منذ منتصف أبريل بعد أن عزز اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تفاؤل المستثمرين قبل محادثات بين كبار المسؤولين من واشنطن وبكين، بحسب وكالة "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار، أو 1.7%، لتبلغ عند التسوية 63.91 دولار للبرميل، في حين تقدمت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.11 دولار، أو نحو 1.85 %، لتبلغ عند التسوية 61.02 دولار.

وعلى أساس أسبوعي، حقق كلا المؤشرين مكاسب تزيد عن 4%.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الصين يجب أن تفتح سوقها أمام الولايات المتحدة، وإن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على السلع الصينية "يبدو صحيحا"، وذلك بعد يوم من إعلانه عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات والصلب البريطانية، من بين اتفاقيات أخرى مع المملكة المتحدة.

وقال أليكس هودز، محلل النفط لدى شركة ستون إكس للوساطة: "أسواق الطاقة - على الرغم من هبوطها - تتخلص أخيرا من بعض التشاؤم وتلتقط تفاؤل السوق الأوسع الذي يظهر مرة أخرى مع بدء التقدم في العلاقات التجارية".

وأثارت اتفاقية المملكة المتحدة وتعليقات ترامب بشأن الصين آمالًا في إبرام اتفاقيات مماثلة بين واشنطن وبكين، وكان من المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، المسؤول الاقتصادي الرئيسي في الصين في سويسرا في العاشر من مايو/أيار.

تبلغ الرسوم الجمركية الأميركية الحالية على الواردات الصينية 145%.

وكتب هودز إلى العملاء: "على الرغم من أن النسبة مرتفعة للغاية، إلا أنه لا يمكنك التغلب على الحسابات ... 80% أقل بكثير من 145%".

أظهرت بيانات الجمارك يوم الجمعة أن الصادرات الصينية ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع في أبريل نيسان بينما قلصت الواردات من انخفاضها، مما أعطى بكين بعض الراحة قبل المحادثات.

توقعات غير مؤكدة

وقال نيكوس تزابوراس، كبير محللي السوق في منصة التداول ترادو، إن تصاعد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط ساهم أيضا في ارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع.

قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه أراضيه، بعد أيام من توسط سلطنة عمان في وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين في اليمن، الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم الجمعة.

ومع ذلك، تظل توقعات أسعار النفط غير مؤكدة وستعتمد إلى حد كبير على مسار الاقتصاد الأميركي وسياساته التجارية وتطبيق العقوبات على إيران وروسيا، حسبما قال ماركوس ماكجريجور، رئيس أبحاث السلع الأساسية في شركة كونينج لإدارة الأصول.

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على مصفاة نفط صينية مستقلة ثالثة بسبب شراء النفط الخام الإيراني، وذلك قبل جولة رابعة من المحادثات النووية في سلطنة عمان هذا الأسبوع.

كان الحفاظ على سقف مكاسب أسعار النفط هذا الأسبوع هو الزيادة المخطط لها في إنتاج النفط من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين مجتمعين باسم أوبك+.

ومع ذلك، وجد مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك من النفط انخفض قليلا في أبريل نيسان حيث تفوق انخفاض الإنتاج في ليبيا وفنزويلا والعراق على الزيادة المقررة في الإنتاج.

وكتب المحلل في شركة "بي في إم" جون إيفانز إلى العملاء يوم الجمعة أن المسح كان كافيا لإضافة بريق جديد إلى الأسواق التي كانت بالفعل متفائلة قبل محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

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