اجتماع بين وزير البترول و“شارد كابيتال” لمتابعة تطورات العمل بمجمع البحر المتوسط للبتروكيماويات في العلمين

كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع ممثلي شركة “شارد كابيتال” الإنجليزية للوقوف علي تطورات العمل في مشروع مجمع البحر المتوسط للبتروكيماويات بالعلمين الجديدة باستثمارات قيمتها 7 مليارات دولار بعد توقيع الاتفاق الإطاري للمشروع في فبراير الماضي خلال فعاليات مؤتمر مصر الدولي للطاقة مع الشركة الإنجليزية و مجموعة القحطاني السعودية .

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الوزير أكد على أهمية المشروع في إطار العمل علي تنفيذ اهداف المحور الثاني من استراتيجية الوزارة لتعظيم القيمة المضافة و زيادة إنتاج البتروكيماويات، خاصة وأنه يُعد من المشروعات الكبري التي تتمتع بإمكانيات ضخمة و قدرة علي تحقيق مردود اقتصادي متميز لمصر والمنطقة ، من خلال تعظيم الإنتاج والتصدير من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة.

و ناقش الجانبان التعاون القائم مع شركة “هني ويل” العالمية، بشأن رخصة التكنولوجيا المستخدمة في المشروع، حيث يجري الاعداد لتوقيع اتفاق في هذا الشأن خلال شهر مايو المقبل.

كما تم الوقوف خلال اللقاء علي الخطوات الفنية والاجرائية خلال الفترة الماضية ، علاوة علي خطوات ومراحل التنفيذ خلال الفترة المقبلة من خلال فرق العمل المشكلة بما يضمن سرعة وكفاءة التنفيذ مع التأكيد علي أهمية الالتزام بأعلي معايير الكفاءة الفنية والتكنولوجية في تنفيذ الأعمال .