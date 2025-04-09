أسعار النفط تقفز أكثر من 6% بعد تفاقم الصراع التجاري بين الصين وأمريكا

كتبت- دينا كرم:

واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الأربعاء بفعل مخاوف بشأن الطلب تغذيها حرب رسوم جمركية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، خاصة بعد رد الصين برفع الرسوم الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة إلى 84 %.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.39 دولار، أي بنسبة 6.99%، لتصل إلى 58.43 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4.34 دولار، أي بنسبة 7.28%، لتصل إلى 55.24 دولار، حتى وقت كتابة هذا التقرير.

دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين بنسبة 104% حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، مما أضاف 50% إلى الرسوم الجمركية بعد أن فشلت بكين في رفع رسومها الانتقامية على السلع الأمريكية بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب عند الظهر يوم الثلاثاء.

وتفاقم تراجع النفط بسبب قرار اتخذته أوبك+ الأسبوع الماضي، والتي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، بزيادة الإنتاج في مايو بمقدار 411 ألف برميل يوميا، وهي الخطوة التي يقول المحللون إنها من المرجح أن تدفع السوق إلى فائض.

وتوقع جولدمان ساكس أن يتراجع سعر برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى 62 و58 دولارا للبرميل بحلول ديسمبر 2025، وإلى 55 و51 دولارا للبرميل بحلول ديسمبر 2026.

ومع انخفاض أسعار النفط، انخفض سعر مزيج النفط الروسي إسبو إلى ما دون مستوى سقف السعر الغربي البالغ 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى على الإطلاق يوم الاثنين.

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