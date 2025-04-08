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بعد إطلاقها في 4 دول خليجية.. ڤودافون مصر تدرس إطلاق خدمة استلام التحويلات الدولية الفورية بالسعودية قريبا

08:01 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

ڤودافون-مصر

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كتبت- آية محمد:

أعلنت ڤودافون مصر أنها تدرس إطلاق خدمة جديدة للتحويلات المالية الدولية الفورية عبر ڤودافون كاش بالسعودية قريبا بعد أن أطلقتها في الإمارات وقطر والكويت والأردن.

وتتيح الخدمة للمصريين استلام الحوالات المالية من الخارج بشكل فوري ومباشر في محافظهم الإلكترونية على مداء 24 ساعة وأيام الأسبوع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية ڤودافون مصر لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي وتقديم حلول رقمية متطورة للسوق المصري، بالإضافة لتعزيز التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن تمكين المصريين في الخارج وعملاء ڤودافون داخل مصر وخارجها من ارسال واستلام الحوالات المالية فوريًا بكل سهولة.

وعلى عكس خدمات التحويلات التقليدية التي تتطلب زيارة الفروع أو نقاط الاستلام، توفر خدمة ڤودافون كاش تجربة رقمية متكاملة حيث يتم إيداع الأموال فورياً في محفظة المستلم دون الحاجة لأية إجراءات إضافية.

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