قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم بمصر خلال منتصف تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 42 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الأحد، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2923 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3758 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4385 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5011 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 35080 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 50110 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 155842 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 250550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.47% إلى نحو 3038 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.