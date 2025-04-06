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غدًا.. تنظيم الاتصالات يبدأ إيقاف الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية

09:35 ص الأحد 06 أبريل 2025

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

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كتبت- آية محمد:

يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غدًا الاثنين 7 أبريل، وقف تشغيل الهواتف المحمولة التي لم تسدد الرسوم الجمركية المقررة عليها، وذلك مع انتهاء المهلة التي منحها الجهاز لتوفيق الأوضاع.

وكان الجهاز قد دعا المستخدمين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عدة مرات، إلى سرعة سداد الرسوم المستحقة على أجهزتهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

وبدأت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج منذ بداية العام الجاري، بنسبة 38.5% من إجمالي قيمة الهاتف، بهدف التصدي لمحاولات التهرب وحماية الصناعة المصرية.

ويمكن للمستخدمين سداد الرسوم عبر تطبيق "تليفوني"، الذي يتيح أيضًا الاستعلام عن أي رسوم غير مسددة على الهاتف ومعرفة المبالغ المستحقة.

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