تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأربعاء 30 أبريل 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 5440 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5360 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5690 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4020 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37520 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.