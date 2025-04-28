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العراق: أوراسكوم للإنشاءات تستهدف ضخ مليار دولار لإنشاء محطتين للطاقة المتجددة

02:22 م الإثنين 28 أبريل 2025

شركة أوراسكوم للإنشاءات

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كتبت- منال المصري:

قال سالار محمد أمين نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق، إن شركة أوراسكوم للإنشاءات تعتزم ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار لإنشاء محطتين وأحده للطاقة شمسية والأخرى للرياح.

وأضاف خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أن المستهدف من المحطتين توليد 500 ميجا وات من المحطة الشمسية و500 ميجاوات لطاقة الرياح.

وأشار سالار إلى أن رجل الأعمال نجيب ساويرس يعمل حاليا على تنفيذ مدينة سكنية باسم "علي الوردي" بعدد 200 ألف وحدة سكنية.

وأوضح أن حجم الاستثمارات التي يعتزم نجيب ساويرس ضخها في المدينة تقدر بنحو ملياري دولار من إجمالي التكلفة الانشائية للمشروع.

مُ

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سالار محمد أمين الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق شركة أوراسكوم للإنشاءات مؤتمر اتحاد المصارف العربية
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