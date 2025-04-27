بسبب الحلقات الوسيطة.. لماذا لم يشعر بعض المواطنين بانخفاض أسعار البيض؟

كتبت- دينا كرم:

أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لـ"مصراوي"، أن أسعار البيض شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بوفرة المعروض في الأسواق.

وأضاف أن الدورات الإنتاجية التي تم إدخالها في أكتوبر الماضي وبدأت إنتاجها حاليًا وحتى شهر مايو، ساهمت في زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تراجع الأسعار.

ورغم هذا الانخفاض، أشار السيد إلى أن المواطن لم يشعر بالفرق نتيجة وجود الحلقات الوسيطة التي ترفع الأسعار دون مبرر حقيقي.

وطالب السيد بضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق لضمان وصول الأسعار المنخفضة إلى المستهلكين، وأضاف: "البيض متوفر عبر الشركة القابضة بسعر 120 جنيهًا، وهناك محلات تبيعه بـ115 جنيهًا، لكن استمرار بعض التجار في البيع بأسعار مرتفعة يتطلب تدخلًا حاسمًا من الأجهزة الرقابية"

وشدد رئيس الشعبة على أن الرقابة ضرورة حتمية في ظل الانخفاض الحالي لسلع استهلاكية رئيسية مثل البيض والدواجن، مشيرًا إلى أن ضبط الأسواق سيضمن شعور المواطن بالانخفاض الحقيقي في الأسعار، وليس مجرد سماع أخبار عنه دون أن يلمسه فعليًا.

فرص مصر في تصدير البيض

وفيما يتعلق بإستغلال وفرة المعروض والتصدير للخارج، أوضح السيد أنه لا يمكن التفكير في تصدير البيض قبل التأكد من إشباع السوق المحلية بالمنتج، ووصول الأسعار المنخفضة إلى المستهلكين.

وقال: "لا يصح أن يصل سعر البيض في المزرعة إلى 95 جنيهًا، ثم يباع في بعض الأماكن للمستهلك بـ140 جنيهًا، هذا أمر غير منطقي، لابد أولًا من تحقيق إشباع حقيقي للمواطن من هذا الانخفاض ثم التفكير في تصدير الفائض للحصول على عملة صعبة".

وأضاف السيد أن الإنتاج المحلي من البيض شهد تحسنًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن مصر من الممكن أن تكون وصلت الآن إلى إنتاج نحو 14 مليار بيضة سنويًا، بعد أن تراجع الإنتاج إلى 9 مليارات بيضة في عام 2022.

وفيما يخص التكلفة الحقيقية للبيض، أوضح رئيس الشعبة أن تكلفة كرتونة البيض الفعلية تتراوح بين 100 و105 جنيهات بالمزرعة، وذلك مع احتساب هامش ربح للمنتج واحتساب كل التكاليف، وتصل للمستهلك بحد أقصى 120 جنيه.

وأشار إلى أن سعر البيض الأبيض والأحمر في المزرعة حاليًا يبلغ 95 جنيهًا، ويجب ألا يتجاوز سعره للمستهلك 110 جنيه، بينما يصل سعر البيض البلدي في المزرعة إلى 90 جنيهًا، ويباع للمستهلك بنحو 110 جنيه.

أما الدواجن، فقد بلغ سعر الكيلو من الدواجن البيضاء والبلدي في المزرعة نحو 77 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك بسعر لا يتجاوز 88 جنيهًا.

واكد أن بعض المبررات التي يسوقها التجار لرفع الأسعار، بحجة تعويض خسائرهم السابقة في 2022، أصبحت غير منطقية حاليًا، خاصة بعد تعويض تلك الخسائر وتحقيق أرباح كبيرة، ما يستدعي ضرورة الالتزام بالأسعار العادلة لرفع العبء عن كاهل المواطن.

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