الذهب في مصر يعمق خسائره بحلول التعاملات المسائية اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 50 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي.

وتلقى سعر الذهب خسائر متلاحقة في مصر بداية من تعاملات اليوم تخطت نحو 200 جنيه وسط تراجع سعر الذهب عالميا.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3166 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4071 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4750 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5428 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 38000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54280 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 168810 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 271400 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.90% إلى نحو 3282 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.