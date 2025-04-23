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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن واللحوم والذهب

01:49 م الأربعاء 23 أبريل 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والأسمنت، والليمون، والجمبري، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الهبوط خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الزيت واللحوم.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

فقد 160 جنيها.. الذهب يهبط للمرة الثانية خلال منتصف تعاملات اليوم

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الدواجن اللحوم الذهب البيض
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