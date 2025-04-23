انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والفلفل الحامي، والملوخية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار الخيار، والجوافة، والليمون، واليوسفي، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 جنيه و8 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و9.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الملوخية تتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 22 و37 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 70 و80 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.