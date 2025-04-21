خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والأرز والذهب وانخفاض اللحوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والجبن، والأرز، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، واللحوم، والزيت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

83 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار اللحوم والزيت وارتفاع الجبن والأرز اليوم الاثنين بالأسواق

بعد ارتفاعه عالميا.. سعر الذهب اليوم في مصر يقفز لمستوى تاريخي