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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والأرز والذهب وانخفاض اللحوم

01:53 م الإثنين 21 أبريل 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والجبن، والأرز، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، واللحوم، والزيت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

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انخفاض أسعار اللحوم والزيت وارتفاع الجبن والأرز اليوم الاثنين بالأسواق

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