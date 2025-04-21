بعد ارتفاعه عالميا.. سعر الذهب اليوم في مصر يقفز لمستوى تاريخي

كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 87 جنيهًا، خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

صعد سعر الذهب عيار 14 عند 3233 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 نحو 4157 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 عند 4850 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 5543 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب عند 38800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 55430 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 172387 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 277150 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.03% إلى نحو 3394 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.