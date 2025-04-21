

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 21-4-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره في مصر ، بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد، مقارنة بمستواه خلال خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 21-4-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5443 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4763 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4082 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3175 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2268 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 169292 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 38100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سجل سعر الذهب عالميًا تراجعا بنسبة 0.49% إلى نحو 3326 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.