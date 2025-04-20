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ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

11:06 ص الأحد 20 أبريل 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر السمك البلطي، ومكرونة سويسي، والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 79 و83 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و360 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 110 و140 جنيهًا، بتراجع 10 جنيها.

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أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور
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