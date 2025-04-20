انخفاض سعر الذهب ببداية التعاملات الصباحية

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 22 جنيهًا ، ببداية التعاملات الصباحية الأحد، مقارنة بمستواه أمس بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 3175 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 نحو 4082 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 عند 4763 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 نحو 5443 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب عند 38104 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54430 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 169277 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 272150 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.49% إلى نحو 3326 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.