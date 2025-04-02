انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، بنحو 7 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية، مقارنة بمستواه أمس خلال التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2948 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3791 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 4423 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 5055 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 35384 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 50550 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 157210 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 252750 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.15% إلى نحو 3117 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج