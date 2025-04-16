مبيعات محلية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بالختام

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.49 % عند مستوى 31030 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.09 % وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 37.64 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 7.62 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 45.26 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.01% عند مستوى 31185 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.