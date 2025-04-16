إعلان

مبيعات محلية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بالختام

03:29 م الأربعاء 16 أبريل 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.49 % عند مستوى 31030 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.09 % وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 37.64 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 7.62 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 45.26 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.01% عند مستوى 31185 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة