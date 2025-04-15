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مشتريات محلية تصعد بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

03:48 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.01% عند مستوى 31185 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.12 % وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 129.15 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 62.26 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 66.89 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.02% عند مستوى 31182 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

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