مجلس النواب يستقبل وزير قطاع الأعمال لاستعراض استراتيجية الفترة المقبلة

كتبت- أمنية عاصم:

استقبل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في مكتبه بمقر مجلس النواب.

وأعرب شيمي، عن تقديره لرئيس مجلس النواب، مؤكداً حرصه على التنسيق المستمر مع البرلمان ولجانه المختصة بما يخدم الصالح العام، ويعزز مبادئ الشفافية والكفاءة في إدارة شركات قطاع الأعمال العام.

وأشار إلى الجهود الجارية لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للوزارة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.

وجاء هذا اللقاء قبيل حضور الوزير اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة.