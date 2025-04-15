إعلان

مجلس النواب يستقبل وزير قطاع الأعمال لاستعراض استراتيجية الفترة المقبلة

01:30 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

مجلس النواب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

استقبل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في مكتبه بمقر مجلس النواب.

وأعرب شيمي، عن تقديره لرئيس مجلس النواب، مؤكداً حرصه على التنسيق المستمر مع البرلمان ولجانه المختصة بما يخدم الصالح العام، ويعزز مبادئ الشفافية والكفاءة في إدارة شركات قطاع الأعمال العام.

وأشار إلى الجهود الجارية لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للوزارة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.

وجاء هذا اللقاء قبيل حضور الوزير اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب وزير قطاع الأعمال حنفي جبالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

في بنكي الأهلي ومصر.. الدولار يتراجع تحت مستوى 51 جنيهًا خلال التعاملات
"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وهذا موعد الذروة
تفاصيل غرق 798 فدانًا في المنوفية بمياه النيل.. ماذا حدث؟ - صور