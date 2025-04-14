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البورصة السعودية تواصل الصعود في ثاني جلسات الأسبوع

03:34 م الإثنين 14 أبريل 2025

البورصة السعودية

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كتبت- أمنية عاصم:

أغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً بنسبة 0.04%، أى بنحو 4.83 نقطة، صعد بها ليسجل مستوى 11597.35نقطة.

وسجلت قيم التداول بختام جلسة اليوم نحو 6.4 مليار ريال من خلال 399.25 مليون سهم، ليرتفع أسهم 186 سهم شركة بينما انخفض أسهم 57 سهم.

وشملت المكاسب 186 سهماً بصدارة سهم " أسيج "، الذي صعد 9.95%، وجاء إغلاق 57 سهماً باللون الأحمر، تصدرها سهم "الرياض " بتراجع نسبته 5.29%.

وتصدر سهم "الراجحي" نشاط الأسهم على مستوى القيمة، بــ 335.91 مليون سهم، ويليها أمريكانا بمستوى قيمة 233.70 مليون سهم.

وكانت أعلى الكميات لسهم "أمريكانا" بكمية بلغت 111.40 مليون سهم، ويليها " الشمس " بكمية بلغت 25.51 مليون سهم.

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البورصة السعودية تاسي
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