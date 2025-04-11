سعر الذهب اليوم في مصر يسجل مستوى قياسيا جديدا ببداية التعاملات

كتبت- آية محمد:

قفز سعر الذهب بنحو 135 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3040 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3909 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4560 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5212 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 36480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52120 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162093 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 260600 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.93% إلى نحو 3205 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.