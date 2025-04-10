مؤشر "داو جونز" يخالف التوقعات ويتراجع 700 نقطة بعد ارتفاع تاريخي

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، متخليةً عن بعض الارتفاع التاريخي الذي شهدته الجلسة السابقة بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن تأجيل لمدة 90 يومًا لبعض الرسوم الجمركية "التبادلية".

وشعر المستثمرون بالقلق من أنه حتى مع هذا التأجيل القصير لبعض الرسوم، سيتباطأ النشاط الاقتصادي بسبب رفع ترامب لأسعار الفائدة على الصي؛ بحسب تقرير CCNB.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 765 نقطة، أي 1.9%، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500+ بنسبة 2.3%، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.8%.

وأضاف التقرير، أن أسهم شركة آبل وتسلا تصدران قائمة التراجعات، حيث تراجعا بأكثر من 2% و5% على التوالي، وخسر سهم شركة إنفيديا 3.6%، بينما تراجعت سهم شركة ميتا بلاتفورمز بنسبة 3.8%.

وتأتي هذه التحركات بعد ارتفاع تاريخي في السوق الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 9%، مسجلاً ثالث أكبر مكسب له في يوم واحد منذ الحرب العالمية الثانية خلال جلسة أمس. وشهد مؤشر داو جونز أيضًا أكبر تقدم نسبي له منذ مارس 2020، في حين سجل مؤشر ناسداك أكبر مكسب يومي له منذ يناير 2001 وثاني أفضل يوم على الإطلاق.

واستكمل التقرير، أنه انطلقت موجة الصعود خلال جلسة أمس بعد إعلان ترامب عن خفض مؤقت في معدلات الرسوم الجمركية على معظم الدول إلى 10% لمدة 90 يومًا. مع ذلك، لن تخضع كندا والمكسيك لرسوم إضافية بنسبة 10%. أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الخميس عن تعليق مماثل لمدة 90 يومًا على السلع الأمريكية.

وقال ترامب: "أعتقد أن الناس قد تجاوزوا الحدود. كانوا يشعرون بالغضب، كما تعلمون، كانوا يشعرون ببعض الغضب والخوف".

وأشار التقرير، أنه مع ذلك، لا يزال معدل الرسوم الجمركية على السلع الصينية ثابتًا عند 125%، وصرح ترامب بأنه يعتقد أن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان في النهاية إلى "صفقة جيدة جدًا".

ورغم التفاؤل الذي ساد ردًا على مهلة الـ 90 يومًا، يعتقد البعض في الشارع أن السوق لم تخرج من الأزمة بعد. وحتى مع تأجيل بعض الرسوم الجمركية، فإن الرسوم الجمركية التراكمية البالغة 125% على الصين تضع معدل الرسوم الجمركية الفعلي عند مستوى تاريخي مرتفع يبلغ 23%، وفقًا لمورغان ستانلي. كتب مايكل جابن، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في مورغان ستانلي، في مذكرة يوم الخميس: "التأخيرات تُساعد، لكنها لا تُخفف من حالة عدم اليقين".

وعبّر آخرون عن رأي مماثل وسط ارتفاع السوق، حيث لا يزال جيفري روتش من شركة إل بي إل فاينانشال يُشير إلى احتمال حدوث المزيد من الاضطرابات في المستقبل.

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