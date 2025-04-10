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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن وارتفاع الحديد والذهب

02:04 م الخميس 10 أبريل 2025

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد، والبيض، واللحوم، والجبن الأبيض، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفضت أسعار الدواجن، السمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البلطي والكابوريا في سوق العبور اليوم

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الفول وارتفاع اللحوم.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يسجل مستوى قياسي جديد خلال منتصف التعاملات اليوم

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الدواجن الحديد الذهب
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