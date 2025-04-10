بعد إيقافها رسميًا.. تعرف على خطوات سداد رسوم هاتفك عبر "تليفوني"

كتبت- آية محمد:

بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يوم الاثنين الماضي، في إيقاف عمل الأجهزة المخالفة وغير المسددة للرسوم الجمركية على جميع شبكات المحمول في مصر، وذلك للهواتف التي بدأت الخدمة في يناير الماضي، بعد انتهاء مهلة السداد في 7 أبريل.

وكان محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أوضح في وقت سابق أن الخدمة ستعود تلقائيًا للهاتف بمجرد سداد الرسوم عبر تطبيق "تليفوني"، دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.

ويعرض مصراوي في السطور التالية خطوات دفع الرسوم عبر تطبيق "تليفوني":

1- حمل تطبيق "تليفوني"، عبر متجر "Google Play" للآندرويد، أو "App Store" للآيفون.

2- سجل بياناتك الشخصية لعمل حساب على التطبيق.

3- بمجرد التسجيل، وفي حال وجود رسوم على جهازك، سيتيح التطبيق لك خيارات دفع آمنة.

وبدأت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج منذ بداية العام الجاري، بنسبة 38.5% من إجمالي قيمة الهاتف، بهدف التصدي لمحاولات التهرب وحماية الصناعة المصرية.

وقد دشن تنظيم الاتصالات تطبيق "تليفوني" مجانًا، الذي يتيح الاستعلام عن وجود رسوم جمركية غير مسددة على الهاتف ومعرفة المبالغ المستحقة والسداد من خلاله.

اقرأ أيضًا:

انتعاش أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم

صعود قوي للبورصة الأمريكية بعد إعلان ترامب تعليق الرسوم الجمركية

تسارع التضخم في مدن مصر إلى 13.6% في مارس