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ارتفاع أسعار البيض الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

11:18 ص الخميس 10 أبريل 2025

أسعار البيض

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 171.8 جنيه، بزيادة قرشين.

كرتونة البيض البلدي: 173.75 جنيه، بزيادة 4.15 جنيه.

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أسعار البيض أسعار كرتونة البيض
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