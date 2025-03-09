ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البصل الأحمر، والكوسة، والفلفل الرومي، والملوخية، والخيار، والليمون، والجوافة، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4 و7 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر تراوح بين 12 و17 جنيه، بزيادة 3 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 و8 جنيه، بتراجع 3 جنيهات ونصف.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 20 و35 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 18 و22 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 14 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 16 و26 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 21 و25 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 70 و80 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.