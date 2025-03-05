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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأربعاء 5 مارس

02:22 م الأربعاء 05 مارس 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4688 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4747 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4153 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3560 جنيهًا.
وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 33229 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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سعر الذهب البورصة السعر الاسترشادي للذهب
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