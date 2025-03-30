خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض والدواجن وارتفاع الأسمنت والذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والفول، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

24 جنيهًا لكيلو البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

150 جنيهًا لكيلو الكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

انخفاض الفول والزيت.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق

سعر الذهب يرتفع خلال منتصف تعاملات الأحد