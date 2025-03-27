"البورصة المصرية" تعلن اجازة عيد الفطر

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية وقف التداول خلال إجازة أيام عيد الفطر بداية من الأحد المقبل وحتى يوم الثلاثاء في حال ثبوت رؤية هلال العيد يوم الأحد، بحسب بيان لها اليوم.

أما إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الأثنين الموافق 31/03/2025 هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة حتى يوم الأربعاء بدلا من الثلاثاء.

وأكدت على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأربعاء أو يوم الخميس المقبلين وفق ثبوت رؤية هلال العيد.