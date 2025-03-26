الرقابة المالية توافق على نشر دعوة للاكتتاب على الأسهم المتبقية في "بلتون"

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها بصفة مبدئية من قيام شركة بلتون القابضة بنشر دعوة لقدامي المساهمين ( المرفق صورتها ) للاكتتاب في الأسهم المتبقية البالغ عددها 424.227.369 سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم وبذات شروط الاكتتاب الواردة بالإعلان السابق المنشور بتاريخ 19 فبراير 2025.

وأضافت الهيئة، أنه على الشركة اتخاذ الإجراءات بمراعاة الأحكام المقررة قانونا في هذا الشأن ومراعاة أحكام الباب الثاني عشر من لائحة قانون 95 لسنة 1992 بما قد يترتب على الاكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه.

وأكدت على أن يتم التقدم إلى الهيئة بأصل شهادة البنك متلقي الاكتتاب التي تفيد موقف تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر بمرحلتيه الأولى والثانية والقدر المطلوب سداده قانونا من الزيادة وفقًا لما يقضى به القرار 517 لسنة 2003 بتعديل المادة (1) من لائحة القانون 95/ 92 وذلك حتى يتسنى للهيئة استكمال الدراسة وإصدار الموافقة النهائية.

الحق في الاكتتاب:

وأظهرت نشرت الإكتتاب، أنه يحق لقدامى المساهمين مشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول 27 فبراير 2025 المحتفظين بحق الاكتتاب ومشترى الحق خلال الفترة من 4 مارس 2025 إلى 19 مارس 2025، الاكتتاب في الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها دون التقيد بنسب المساهمة أو الحقوق لكل منهما.



وفي حالة تجاوز الاكتتاب في الأسهم المتبقية سيتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية مع جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين على أن يتم رد المبالغ الزائدة من التخصيص خلال أسبوع من تاريخ غلق باب الاكتتاب من خلال بنك أبو ظبي الأول - مصر متلقى الاكتتاب.

شروط السداد:

يتم سداد كامل قيمة الاكتتاب والبالغة جنيهان للسهم الواحد أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.

مدة الاكتتاب:

يتم فتح باب الاكتتاب لمدة 5 أيام عمل تبدأ من يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025 حتى يوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025 ، وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب في هذه المرحلة سيتم الاكتفاء بما تمت تغطيته من أسهم.

تنبيه هام لمشتري حق الاكتتاب :

إعمالاً لشروط وضوابط دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المنشورة بتاريخ 20 فبراير 2025 ، فإن تداول حق الاكتتاب قد انتهى بتاريخ 19 مارس 2025 وأنه في حالة عدم الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة في هذه المرحلة من قبل مشترى حق الاكتتاب، فإن حقوق الاكتتاب السابق شراؤها، والتي لم تستخدم في الاكتتاب في الزيادة تصبح بلا أية قيمة ولا يترتب على الاحتفاظ بها ايه التزامات قانونية أو مالية تجاه الشركة المصدرة.









