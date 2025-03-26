ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الأربعاء

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل، والكوسة، والملوخية، والخيار، والجوافة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والباذنجان البلدي، والفلفل، والليمون البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 14 و24 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 و8.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 7 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 15 و20 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 12 و24 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 20 و35 جنيها.

الليمون البلدي يتراوح بين 50 و60 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.