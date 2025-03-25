30.8 % ارتفاعا في الإيرادات بميزانية مصر خلال العام المالي الحالي

كتبت- منال المصري:

ارتفع إجمالي الإيرادات بميزانية مصر يرتفع خلال أول 6 أشهر من السنة المالية الحالية (2024- 2025) بنحو 30.8%، مدعومة بنمو إيرادات الضرائب.

وأوضح التقرير الشهري الصادر لوزارة المالية اليوم أن إجمالي الإيرادات ارتفع إلى نحو 1.06 تريليون جنيه مقابل نحو 810.59 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزادت الإيردات الضريبية بميزانية مصر بنسبة 38% خلال السنة المالية الحالية إلى نحو 912.47 مليار جنيه مقابل نحو 662.1 مليار جنيه قبل عام، وفق التقرير الشهري للوزارة.

وأرجعت الوزارة الارتفاع الملحوظ في الإيرادات الضريبية في ضوء تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضريبية.

وتستهدف مصر زيادة إيرادات الضرائب عبر توسيع القاعدة الضريبية وتقديم حزمة تيسيرات لجذب عملاء جدد، وفق ما قاله أحمد كجوك وزير المالية في وقت سابق.