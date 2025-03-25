خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الزيت وارتفاع الدواجن والحديد والذهب

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والأسمنت، والملوخية، والسبيط، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسعار الفول، والزيت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف في أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع السبيط.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الفول والزيت وارتفاع اللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر خلال منتصف تعاملات الثلاثاء