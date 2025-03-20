ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية آخر جلسات الأسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.05% عند مستوى 31677 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.48% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.47%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 55.80 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 16.41 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 39.39 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض نسبة 0.82% عند مستوى 31348.47 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.







