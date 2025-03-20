السماح لـ 3 شركات سمسرة باستخدام التكنولوجيا المالية.. كيف ينعش سوق السوق؟

كتبت_ أمنية عاصم:

علق حسام الغايش، العضو المنتدب لأحد شركات إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، حول موافقة الهيئة على قيام 3 شركات السمسرة فى الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة يعكس مواكبة تلك الشركات لمتطلبات العصر، حيث أصبحت هذه التقنيات ضرورية في الأسواق العالمية وحتى داخل بعض الدول العربية.



وأوضح خلال حديثه مع "مصراوي" أن هذا التوجه يهدف بشكل أساسي إلى استهداف فئة الشباب، خاصة القادرين على التعامل مع التكنولوجيا بسهولة. مشيرًا إلى أن قيام شركة " ثاندر " بالانطلاق من خلال تطبيق إلكتروني – تعد أول شركة تعتمد على تطبيق الكتروني للتداول في البورصة -؛ ساهم في تمكنها من جذب عدد كبير من طلاب الجامعات.



كانت لجنة البت وافقت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الاوراق المالية.



وأضاف الغايش أن السنوات المقبلة ستشهد توسعًا كبيرًا في هذا المجال، حيث ستسعى المزيد من الشركات للحصول على تراخيص لمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية لمواكبة التطورات الحديثة.



وفسر الموافقة التي أعطتها الهيئة لـ 3 شركات قائلًا : " أن التكنولوجيا المالية لا تعني مجرد إطلاق تطبيقات إلكترونية، بل تتضمن تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، الذي يستخدم في تقديم توصيات استثمارية وتحليل المحافظ المالية. مشيرًا إلى أن هذه التقنيات تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات أفضل بناءً على سيناريوهات مدروسة، لكنها لا تشمل التداول الذاتي، الذي لا يزال غير مسموح به."



وأكد على أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة السوق، وتحسن من تجربة المستثمرين، خاصة مع حصول الشركات على التراخيص اللازمة لاعتماد هذه التكنولوجيا المتقدم.

أهم نطاق استخدام مجالات التكنولوجيا

وطبقاً موافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وبلتون لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.

كما ستعمل شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة، باستخدام مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، من خلال شركة فاليفاي سولوشنز Valify Solutions، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة، على أن تقوم بعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، من خلال النظام الداخلي للشركة.



أهمية القرار



السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتقديم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية، تيسير متطلبات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ومن ثم تمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستثمار في البورصة، خاصة في ظل قدرة العميل على فتح الحساب وبدء رحلة الاستثمار بشكل رقمي كامل دون الحاجة لزيارة فرع الشركة أو تقديم أي مستندات رقمية.

وتسهم التكنولوجيا المالية في تبسيط إجراءات فتح الحساب وبدء التداول، مما قد يساعد في تقليل الوقت والتكاليف على المتعاملين، كما تتيح التكنولوجيا امكانية الوصول لشريحة أكبر من المتعاملين بما في ذلك الشباب والفئات غير المشمولة مالياً، فالاعتماد على الحلول الرقمية من شأنه أن يعزز من سرعة تنفيذ العمليات وتقليل الأخطاء البشرية بما يدعم كفاءة السوق ويعزز من الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية.







