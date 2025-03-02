قفزة في أسعار الخضروات في أول أيام شهر رمضان.. والشعبة توضح الأسباب

كتبت- دينا كرم:

مع دخول شهر رمضان تفاجأ الكثير من المواطنين بارتفاع أسعار بعض أسعار الخضروات خاصة تلك المستخدمة في أطباق المحشي التي تعد طبقًا رئيسيًا على موائد المصريين في أول أيام رمضان.

وارتفعت أسعار الباذنجان، والكوسة، والكرنب، التي كانت بأسعار معقولة قبل أيام، شهدت قفزات مفاجئة ليلة وقفة رمضان، مما أثار التساؤلات حول أسباب هذه الزيادة المفاجئة.

وقالت أم حبيبة، إحدى المتسوقات التي تحدثت مع "مصراوي"، إن الأسعار ارتفعت بشكل مفاجئ ليلة وقفة رمضان، حيث قفز سعر الباذنجان من 15 و20 جنيهًا للكيلو قبل رمضان إلى 35 و40 جنيهًا ليلة الوقفة، كما زاد سعر الكوسة والفلفل إلى 30 جنيهًا للكيلو بعد أن كان بسعر 15 و20 جنيهًا فقط قبل رمضان.

أما الكرنب فلاحظت أم حبيبة ارتفاع سعره من 25 و30 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للحبة، والليمون من 60 إلى 100 جنيه للكيلو.

وأوضحت أن تكلفة شراء مكونات المحشي وحدها قد تصل إلى 200 جنيه لأسرة متوسطة، دون احتساب باقي المكونات مثل الطماطم والبصل والثوم والخضرة، ناهيك عن الأصناف الأخرى التي تحضر على مائدة الغداء.

الشعبة توضح الأسباب

أرجع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار هذه الأصناف إلى زيادة الإقبال الكبير على هذه الأصناف مع بداية شهر رمضان، حيث تمثل أطباق المحشي جزءًا أساسيًا من المائدة المصرية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وفقًا لآلية العرض والطلب.

وأكد النجيب "لمصراوي" أن هذا الارتفاع مؤقت، متوقعًا أن تعود الأسعار إلى طبيعتها خلال الأيام القليلة المقبلة مع تراجع الطلب تدريجيًا، مما سيؤدي لعودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.

وأضاف أن أسعار بعض الخضروات الأساسية مثل الطماطم والبطاطس والبصل والثوم ظلت ثابتة دون زيادة، حيث بلغ سعر البصل في الجملة 6 جنيهات ويباع في التجزئة بسعر 10 جنيهات، وسجل الثوم 12 جنيهًا في الجملة و15 جنيهًا في التجزئة، بينما تتراوح أسعار الطماطم بين 4 و5 جنيهات، والبطاطس بين 7 و10 جنيهات.

وأشار إلى أن ارتفاع الليمون يرجع إلى إصابة أشجار الليمون، مما أدى إلى تراجع الإنتاج ونقص المعروض في الأسواق، لذلك أثر على الأسعار وأدى لارتفاعها.

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