قفزة في سعر الذهب في مصر بحلول التعاملات المسائية اليوم

كتبت- أمنية عاصم:



ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.



سعر الذهب اللحظي



ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2860 جنيهًا للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3677 جنيهًا للجرام.



وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4290 جنيهًا للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4902 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب



وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 34320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 49020 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 152452 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 245100جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا



انخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20% إلى نحو 3028 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.