مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.82% عند مستوى 31348.47 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.94 % وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.94%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 804.80 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 322.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 481.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.48% عند مستوى 31608 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.