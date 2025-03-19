انخفاض الأسهم الأمريكية والذهب يحقق مستويات قياسية بسبب حالة عدم اليقين

كتبت- أمنية عاصم:

أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد وارتفع الذهب إلى مستويات قياسية مرتفعة أمس مع انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمدة يومين بشأن السياسة النقدية في حين تصاعدت حالة عدم اليقين الاقتصادي؛ وفقًا لـ " رويترز ".

ويعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) حسم سعر الفائدة على الدولار خلال ثاني اجتماع له في 2025 اليوم الأربعاء بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماعه الأخير عند 4,25% و4.5%.

وأضاف تقرير رؤيترز حول الأوضاع في الشرق الأوسط، أن جولة من الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى مقتل أكثر من 400 شخص؛ مما أدى إلى إثارة قلق المستثمرين بشأن تلك المنطقة.

واستكمل أن التوترات الجيوسياسية الأخرى هدأت بعد أن أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وافق على اقتراح من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف استهداف أهداف الطاقة الأوكرانية خلال الأيام الثلاثين المقبلة.

وتابع أن تصويت البرلمان الألماني على إصلاح الإنفاق الحكومي أدى إلى ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار، وتعزيز الأسهم الأوروبية، وإرسال الأسهم الألمانية إلى مستويات قياسية قريبة .

وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة خسائر حادة، مع ضعف أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالتكنولوجيا؛ مما أدى إلى انخفاض مؤشر ناسداك الغني بالتكنولوجيا بنسبة 1.7%.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.62% أو بنحو 260.32 نقطة ليسجل عند مستوى 41581.3 نقطة ، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500) بمقدار 60.46 نقطة أو بنسبة 1.07% ليسجل عند مستوى 5614.6 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.17% أو بمقدار 304.5 نقطة ليسجل عند مستوى 17504.1 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا بينما ظلت الأسهم الألمانية تحوم قرب مستويات قياسية مرتفعة بعد أن وافق البرلمان الألماني على حزمة إصلاح الديون لتعزيز أكبر اقتصاد في أوروبا، وحتى الآن هذا العام، تفوقت الأسهم الأوروبية على نظيراتها العالمية.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.61%، في حين ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة بمقدار 14.14 نقطة أو بنسبة 1.25% ليستقر عند مستوى 1145.5 نقطة، وصعد مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية والمحيط الهادئ خارج اليابان بمقدار 595.3 نقطة أو بنسبة 1.2%، وأغلق مؤشر نيكي الياباني مرتفعا بنسبة 1.2% ليستقر عند مستوى 37845.4 نقطة.

ولامست أسعار الذهب مستوى قياسيًا مرتفعًا مع استفادة المعدن الأصفر الآمن من تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المستمر بشأن خطط ترامب للتعريفات الجمركية، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.14 % إلى 3035.56 دولار للأوقية (الأونصة).