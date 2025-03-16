أمازون مصر تعلن موسم تخفيضات عيد الفطر من 18 إلى 29 مارس

كتبت- آية محمد

مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، تعلن أمازون مصر عن إطلاق موسم تخفيضات العيد، بدءً من 18 مارس حتى 29 مارس، حيث تتيح لعملائها عروض بخصومات على أكثر من 30 فئة من المنتجات، بما في ذلك، الصحة والعناية الشخصية، الجمال، الأزياء، الألعاب، والإلكترونيات، وتضم تخفيضات العيد خصومات على مجموعة مختارة من حلويات العيد "كحك العيد" من علامات تجارية المحلية مثل العبد وبسكو مصر.

وتتيح أيضًا لعملاء فودافون كاش الاستفادة من خصم 20% حتى 100 جنيه عند الشراء بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

كما يحصل حاملوا بطاقات بنك مصر على خصم إضافي بنسبة 10% حتى 150 جنيهًا عند الشراء بقيمة 1500 جنيه مصري أو أكثر، بينما يستفيد عملاء بطاقات "HSBC" الائتمانية على خصم 10% حتى 250 جنيهًا عند الشراء بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

ويمكن للعملاء الاستفادة من خطط التقسيط بدون فوائد لمدة 6 أشهر مع البنك التجاري الدولي "CIB" وبنك مصر، وبنك كريدي أجريكول، أو لمدة 3 أشهر مع فاليو.

كما سيتمكن أعضاء أمازون برايم من الحصول على فرصة حصرية للتسوق المبكر قبل الجميع على مدار 24 ساعة بدءاً من منتصف ليل يوم 18 مارس، مما يتيح لهم فرصة الاستفادة من أقوى التخفيضات على مجموعة متنوعة من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية قبل إتاحتها لبقية العملاء.

ويمكن للعملاء الاشتراك في خدمة أمازون برايم مقابل 29 جنيهًا شهريًا أو 249 جنيهًا سنويًا للاستمتاع بالمزايا الكاملة، بما في ذلك الشحن السريع والمجاني، وخدمات الترفيه، والعروض الحصرية طوال فترة التخفيضات.

وتوفر أمازون لعملائها أسبوع السوبر توفير وذلك في الأسبوع الأخير من كل شهر لضمان حصول عملائها على أفضل العروض بأسعار تنافسية.

وبالتزامن مع عروض العيد، تحتفل أمازون مصر بعيد الأم بخصومات كبيرة على مجموعة واسعة من الهدايا، تشمل منتجات التجميل والأزياء والأجهزة المنزلية والإلكترونيات.

كما تتيح بطاقات الهدايا الإلكترونية خيارًا مرنًا وسهلًا للإهداء، حيث يمكن للعملاء تخصيص بطاقات الهدايا بإضافة صورة أو فيديو، مع خيار الإرسال الفوري أو جدولة الإرسال لاحقًا، كما يمكن استخدامها لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتمنح هذه الميزة العملاء حرية اختيار الهدايا المناسبة بكل سهولة.

وجاءت عروض أمازون كالتالي:

عروض الصحة، الجمال والعناية الشخصية:

تخفيضات تصل إلى 50% على مجموعة مؤهلة من أجهزة العناية الشخصية من "براون" و"باناسونيك" بيبي ليس" و"راش براش" و"فيليبس" و"بيورير".

تخفيضات تصل إلى 39% على منتجات مؤهلة للعناية بالبشرة من "غارنييه" و"نيڤيا"و"بوبانا" و"فازلين" و"إيفا" و"يوسيرين" و"جوفياليتي".

تخفيضات تصل إلى 34% على عطور مؤهلة من "جورجيو أرماني" وهيوجو بوس" و"بولغري" و"كالفن كلين".

تخفيضات تصل إلى 28% على مجموعة مؤهلة من مستحضرات التجميل من "ميبيلين" و"لوريال باريس".

عروض الأزياء:

تخفيضات تصل إلى 40% على مجموعة مؤهلة من الملابس من “ديفاكتو” و”كوتون” و”أندورا” و”رافين” و”جاك آند جونز “و”دايس” و”كوتونيل”.

تخفيضات تصل إلى 35% على أحذية مؤهلة من “نيو بالانس” و”سكيتشرز” و”أديداس” و”ديجافو” و "تستا تورو" و”مينترا” و”أكتيف” و”لاكوست” وريبوك” و"بوما" و"جيليز".

تخفيضات تصل إلى 26% على مجموعة مؤهلة من حقائب السفر من "جيس" و"مينترا" وجان سبورت"

تخفيضات تصل إلى 10% على ساعات مؤهلة من "كاسيو" و"جيس" و"سواتش" و"سيتيزن".

عروض السلع الأساسية اليومية:

تخفيضات تصل إلى 22% على المنتجات المؤهلة من “هاربيك”.

تخفيضات تصل إلى 15% على المنتجات المؤهلة من "فاين"، و"فاميليا".

تخفيضات تصل إلى 15% على المنتجات المؤهلة من "فينيش"، و"فانيش"، و"ديتول"، و"دوف"،و "أكس".

اشترِ قطعتين واحصل على خصم 10% على المنظفات من " أوكسي"، "ريفولي"، "جوي"، و"بريكس".

اشترِ بـ 350 جنيهًا واحصل على 50 جنيهًا خصمًا على المنتجات المؤهلة من "برسيل"، "جنرال"، و"بريل".

اشترِ بـ 500 جنيه واحصل على 100 جنيه خصمًا على المنتجات المؤهلة من "جيليت".

عروض البقالة:

تخفيضات تصل إلى 23% على منتجات مؤهلة من المعكرونة مع عروض إضافية، اشترِ بـ 150 جنيهًا واحصل على خصم 35 جنيهًا من ‘إيطاليانو”، واشترِ بـ 110 جنيهات واحصل على خصم 18% من "ريجينا".

تخفيضات تصل إلى 20% على منتجات مؤهلة من القهوة من "سيليني" و"أبو عوف" .

تخفيضات تصل إلى 20% على منتجات بقالة مؤهلة من "عافية" و"بيتي" و"دريم" و"روابي" و"ريحانة" و"إيلانو" و"هاينز" و"أمريكانا".

اشترِ قطعتين واحصل على خصم 15% على منتجات مؤهلة من "ليبتون".

عروض المنزل والمطبخ:

تخفيضات تصل إلى 73% على قطع أثاث مؤهلة من "انتكس" و"أرييكا" و"مانزيلي" و"جانسن" و"هوم مانيا".

تخفيضات تصل إلى 34% على مجموعة مؤهلة من الأجهزة المنزلية من "مايديا" و"بيكو" و"بوش" و"إل جي" و"زانوسي".

تخفيضات تصل إلى 33% على أجهزة مطبخ مؤهلة من "فيليبس" و"بلاك اند ديكر" و"براون" و"ديلونجي" و"كينوود" و"شاومي" و"مولينكس" و"تيفال" و"ميانتا".

اشترِ قطعة واحصل على خصم 15% على مجموعة مؤهلة من منتجات المطبخ من "تيفال" و"زينوكس" و"بيرغهوف".

اشترِ قطعتين واحصل على مجموعة مؤهلة من منتجات المطبخ من "لوك اند لوك".

عروض ألعاب الأطفال

تخفيضات تصل إلى 65% على مجموهة مؤهلة من الألعاب التعليمية من "فيلي".

تخفيضات تصل إلى 55% على ألعاب مؤهلة من "بينجو" وسكوترات للأطفال من "شاومي".

تخفيضات تصل إلى 48% على مجموعات مؤهلة من مكعبات بناء من "ليجو".

عروض الإلكترونيات والأجهزة المنزلية الكبيرة:

تخفيضات تصل إلى يصل إلى 58% على منتجات مكتبية مؤهلة من "ابسون" و"تاتش".

تخفيضات تصل إلى إلى 43% على أجهزة كمبيوتر وملحقات مؤهلة من "سامسونج" و"أنكر".

تخفيضات تصل إلى 35% على منتجات إلكترونية مؤهلة من "جي بي أل" و "شاومي" و"اورايمو".

تخفيضات تصل إلى 33% على طابعات مؤهلة من "كانون" و"إتش بي" و"إبسون".

تخفيضات تصل إلى 15% على أجهزة تلفزيون مؤهلة من شارب و"إل جي" و"سامسونج".