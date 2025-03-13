تضاعف في 13 يوما.. لماذا قفز سهم المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية؟

كتبت- أمنية عاصم:

حقق سهم شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية قفزة من 0.20 قرشًا مع بداية الشهر الجاري لـ 0.39 قرشًا السعر الحالي (وقت كتابة التقرير)، أي أنه تضاعف تقريبا خلال 13 يوما فقط.

وقالت آمال سليمان، خبيرة أسواق المال، إن ارتفاع سهم شركة "المتكاملة للأعمال الهندسية" - المقيدة ضمن شركات بورصة النيل - يرجع إلى الأخبار المتداولة عن الشركة الخاصة بوجود صفقة استحواذ محتملة أو زيادة في رأس المال.

وأكدت أن الأخبار المتداولة حول وجود صفقة استحواذ محتملة أو زيادة رأسمال تعد شائعات ليس أكثر؛ نظرً لإفصاح الشركة الذي يؤكد عدم وجود أحداث جوهرية.

وأفصحت الشركة للبورصة، يوم 6 مارس 2025، بأنه لا يوجد لديها أي معلومات تبرر التحرك لسعر السهم خلال الفترة من 4 مارس إلى 6 مارس 2025.

ونصحت سليمان، بالتعامل بحذر مع مثل هذه الأسهم من قِبل المساهمين حتى لا يتكبدون خسائر فادحة في حال الهبوط، ما قد يضطرهم للبيع بسعر زهيد للتخارج أو البقاء في السهم لحين الصعود مرة أخرى، والذي قد يستغرق فترات طويلة في بعض الاحيان ويسمى المساهم في هذه الحالة " محبوس في السهم".

ولفتت إلى أنه من الغريب أن هناك تخارج من قًبل مساهمي الشركة إلا أن السهم مازال يحقق طفرات سعرية.

ووفقًا للإفصاح المرسل من الشركة والمنشور على شاشة البورصة، بتاريخ 4 مارس 2025، خفض تامر فؤاد عثمان حصته في رأسمال الشركة من 21.96% إلى 0.02%، كما خفضت داليا عمر حسن السواح حصتها من 10.19% إلى 0.02%، ليبلغ قيمة الصفقة 31.33 مليون جنيه منفذة على 160.66 مليون سهم.

في المقابل استحوذت هنا تامر فؤاد عثمان على نسبة 16.64% من رأسمال المجموعة المتكاملة، فيما رفعت سهيلة تامر فؤاد عثمان حصتها من 1.19% إلى 16.68%؛ وفقَا للإفصاح.

وشددت آمال سليمان على ضرورة أن يبقى القرار الاستثماري رهينًا بمدى وعي المستثمر بطبيعة هذه التحركات في السوق، مع ضرورة الاعتماد على الإفصاحات الرسمية بعيدًا عن الشائعات المنتشرة في مجموعات التداول.

واتفقت معها حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، وقالت إن قلة عدد الأسهم المتاحة للتداول في بورصة النيل تتيح للمضاربين التحكم في اتجاه السهم بسهولة.

وأشارت إلى أن الصعود المتواصل للسهم يعود إلى أن المساهمين في حال وجود سهم صاعد يتوجهون إليه بالسيولة المالية بما يساهم في زيادة الطلب على الشراء ويدفع السهم للصعود دون الأخذ في الاعتبار اتجاه السوق والتحليل الفني، وبدرجة ما يتمكن المساهمون الذين يقومون باتخاذ قرارات سريعة من تحقيق مكاسب من الصعود خاصة الذين يعتمدون على ( T+0 ) أي الشراء والبيع في نفس الجلسة .

وتابعت أنه عادةً ما تتدخل البورصة – بشكل قانوني - في مثل هذه الحالات من خلال مطالبة الشركة بالإفصاح عن أي أحداث جوهرية وراء الارتفاع، وهو ما حدث بالفعل، حيث أعلنت الشركة في 9 مارس أنه "لا توجد أي أسباب جوهرية تبرر صعود السهم".

وأكدت أنه في حال حقق السهم مزيدًا من الصعود سيتم مخاطبة مجلس الإدارة من قًبل الهيئات الرقابية مع الوقف المؤقت للسهم؛ لحين فهم مبررات الصعود.