الحكومة ترفع الدعم عن الوقود كليا نهاية 2025 ما عدا منتجين فقط

كتبت- منال المصري:

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ستواصل دعم سعر السولار والغاز ولن يتم رفع الدعم عنهما نهائيا بسبب تأثيرهما على أسعار السلع ومحدودي الدخل.

وأوضح خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" أن استمرار الدعم على السولار والبوتجاز يتم تغطيته بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى.

وأشار إلى أنه لا يمكن بيع أسعار السولار بسعره الحقيقي لأنه سيؤثر على المواطنين، موضحا أن هناك مراعاة لمحدودي الدخل ويتمثل في رفع الدعم على المنتجات البترولية سيكون بحلول ديسمبر 2025.

وأكد الحمصاني أنه سيتم وقف الدعم على المشتقات البترولية بشكل كامل مع نهاية العام الجاري 2025.

كانت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر قالت في مؤتمر صحفي أمس أن السلطات المصرية التزمت بخفض أسعار منتجات الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية ديسمبر 2025.

وأشارت إلى أن هذا الالتزام لم يتغير، ولا يزال هو الالتزام السائد بخفض أسعار وقود التجزئة إلى مستويات استرداد التكلفة.



