أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية يرتبط بالعرض والطلب، موضحًا أن هذه السلع شديدة التأثر بالمواسم حيث يزداد السحب في فترات ويتراجع في أخرى.

وأضاف الزيني خلال حواره عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الفترة الحالية تُعرف بموسم اللحمة، حيث يقوم المستهلكون بتفريغ ثلاجاتهم استعدادًا لذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم، مما يقلل الطلب على الدواجن والبيض ويؤدي إلى تراجع الأسعار.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن الإنتاج المحلي هذا العام ارتفع بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب فتح باب استيراد الدواجن، وهو ما ساهم في زيادة المعروض بشكل كبير في الأسواق المحلية.

انخفاض الأسعار مؤقت

وتابع أن "التراجع الآن طبيعي ومؤقت، لكنه قد يستمر لأسبوع أو أسبوعين بعد عيد الأضحى إلى أن يعود الاستهلاك لمستواه المعتاد"، موضحًا أن العودة للاستهلاك الطبيعي تعني عودة الأسعار للارتفاع التدريجي.

وشدد الدكتور ثروت الزيني على أن سعر كرتونة البيض في المزرعة يبلغ حاليًا نحو 75 جنيهًا، مقارنة بـ150 جنيهًا في نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض يتجاوز 50%، وهو رقم كبير يعكس وفرة المعروض.

وأكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن المواسم تؤثر بشدة في أسعار الدواجن والبيض، داعيًا المستهلكين إلى استغلال الفترة الحالية لشراء احتياجاتهم قبل عودة الأسعار إلى مستواها الطبيعي بعد انتهاء موسم اللحمة والأضاحي.