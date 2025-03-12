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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

02:07 م الأربعاء 12 مارس 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.37% عند مستوى 31049 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.82%، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.91%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 107.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 83.14 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 24.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.65% عند مستوى 30935 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

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