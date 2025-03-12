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ارتفاع حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي

10:50 ص الأربعاء 12 مارس 2025

حديد عز

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر طن حديد عز، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفض سعر طن الحديد الاستثماري، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38069.49 جنيه، بتراجع 36.25 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39936.43 جنيه، بزيادة 22.04 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3245.78 جنيه، بتراجع 29.22 جنيه.

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حديد عز أسعار مواد البناء الأسمنت
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