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أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:38 ص الأربعاء 12 مارس 2025

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 168.1 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 170.04 جنيه، بتراجع 6 قروش.

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أسعار البيض البيض البلدي كرتونة البيض
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