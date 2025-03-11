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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والذهب وانخفاض الزيت

02:23 م الثلاثاء 11 مارس 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والحديد، والأسمنت، والكوسة، والجمبري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسعار الزيت، والعدس، والجبن الأبيض، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع الجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار الزيت والعدس والجبن الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

قفزة في سعر الذهب خلال منتصف تعاملات الثلاثاء

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خريطة الأسعار اليوم أسعار البيض أسعار الزيت
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