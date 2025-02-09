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تعرف على سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم

05:13 م الأحد 09 فبراير 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد في مصر، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2667 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3428 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 4000 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4571 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 32000 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 45710 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 142158 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 228550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 2861 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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